Jerry Harris, estrella de 'Cheer', permanecerá en la cárcel hasta el juicio

ESTADOS UNIDOS.- La tarde de este viernes ha trascendido la noticia de que Jerry Harris, estrella de la popular serie documental de Netflix titulada "Cheer”, permanecerá bajo custodia hasta que sea juzgado por su caso de pornografía infantil.

Según información de TMZ, un juez federal acaba de negar la fianza al joven. Cabe recordar que Harris tuvo una audiencia de fianza el miércoles en Texas, donde el juez escuchó argumentos a favor y en contra de dejarlo libre antes de su juicio. El juez finalmente falló este viernes, coincidiendo con los deseos de la fiscalía de mantenerlo tras las rejas.

Los fiscales dijeron que creen que Harris podría aprovecharse de los menores si es liberado bajo fianza. Afirmaron que ya tiene varias víctimas menores de edad y que probablemente volvería al mismo supuesto comportamiento. Los federales afirman que continuó apuntando a menores a pesar de que le avisaron sobre la investigación federal.

El juez citó esa acusación en el fallo diciendo que Harris fue consistente en su persecución de las presuntas víctimas y demostró un comportamiento incontrolable.

El equipo de defensa de Harris le dijo a la corte que no representaría una amenaza ni lastimaría a nadie si lo dejaban en libertad en espera de juicio, porque no tendría acceso a Internet y tendría controles regulares con un psiquiatra. El juez no se inmutó y dijo que el apoyo de la comunidad y la falta de antecedentes penales no eran suficientes para demostrar que Harris no representa una amenaza para la comunidad.

En cambio, el juez dijo que la falta de antecedentes penales muestra lo fácil que es que este tipo de presunto comportamiento no sea detectado. Además de los cargos federales, 2 de las presuntas víctimas de Harris lo han demandado.