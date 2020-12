Jennifer López y su prometido Alex Rodríguez, disputan por los mismos productos de belleza

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer López confesó que comparte con su prometido Alex Rodríguez una gran gama de productos de belleza, ya que a él también le gusta cuidar su piel, por lo que a veces terminan peleando por ver quién utiliza primero las cremas.

De acuerdo a lo publicado por la revista Quién, la intérprete de “Selena” dijo en su última entrevista que está por sacar su línea de productos de belleza llamados “JLo Beauty”, pero Alex Rodríguez ha sido quien los ha probado y le encantaron.

Le encantan los productos para el cuidado de la piel, desde siempre. Y ahora que estamos probando los míos, no puede evitar lanzarse a por ellos. Me dice: '¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás usando ahora? Déjame un par de ellos o dame un poco de esto otro'. Y al final acabamos peleándonos por ellos y yo le digo que no sea tacaño, que son muestras y que ya tendrá oportunidad de tener las suyas", declaró para E! News.

JLo aseguró que no es nuevo que al ex beisbolistale guste cuidar su piel, ya que, al igual que ella, utiliza productos para mantener su rostro firme, joven y terso.



Su secreto de belleza

A sus 51 años de edad, la estrella hollywoodense aseguró que la firmeza y juventud de su cara se lo debe a la genética y a los cuidados que le pone con productos como los que ella sacará a la venta, pero jamás se ha puesto bótox.

“Al día de hoy, nunca me he puesto bótox. No soy de ese tipo de personas. No tengo nada en contra de quien sí lo hace, pero no es lo mío. A la hora de cuidar de mi piel, me gusta seguir un enfoque más natural, pero claro, también quiero usar productos que funcionen”, externó.

Es por eso que la campaña de su línea de productos de belleza los está promocionando con el lema “La belleza no tiene fecha de caducidad”.