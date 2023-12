Jennifer Lopez y Ben Affleck aún sufren el estrés postraumático de su primera relación

Ciudad de México.- Jennifer Lopez confesó durante una alfombra roja, que ella y Ben Affleck tienen un trastorno de estrés postraumático desde el 2004, cuando anunciaron que eran pareja.

La actriz compartió en una entrevista con Variety que el acoso de los medios cuando iniciaron su relación hace más de 20 años, fue el detonante de su padecimiento.

Pero ahora somos mayores. Somos más sabios. También sabemos lo que es importante, lo que es realmente importante en la vida, y no es tanto lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a quien eres”

Expresó J.Lo.

Detalles íntimos

De la misma manera, Jennifer reveló que algunos miembros de su equipo no estaban tan interesados en que ella compartiera públicamente los detalles íntimos de su relación con Ben, pero ella los ignoró.

“Como artistas, tenemos que seguir nuestro corazón y esta soy yo siguiendo mi corazón y haciendo algo que tal vez todos no pensaron que fuera la mejor idea, pero tenía que hacerlo”, subrayó.

Debido a que en los últimos meses la famosa pareja ha sido captada peleando, la cantante mencionó que en algunas ocasiones esto se debe al acoso de los paparazzis, y por ello es que en febrero lanzará “This Is Me… Now”, un álbum con el que celebra 20 años de su disco This Is Me… Then, donde compartirá parte de su relación con el actor.

La producción discográfica estará acompañada por el filme dirigido por Meyers, donde documentará su última historia de amor con Ben y su matrimonio en 2022.