Jennifer López habla en español en la toma de protesta de Joe Biden

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer López habría hecho historia al hablar en español durante la toma de protesta del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, según comentaron así algunos medios locales del País Norteamericano.

Fue esta mañana que la cantante puertorriquense se presentó en la toma de protesta del presidente electo Joseph R. Bide Jr., en el capitolio ubicado en Washington D. C., lo cual conmovió emocionó a la comunidad hispana al decir unas palabras en español que llenaron de esperanza a los latinos residentes de ese País.

Portando un elegante atuendo blanco y tomada de la mano por un miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, JLo arribó al estrado situado en la parte alta del capitolio y visiblemente tranquila dio la señal al maestro de orquesta para que iniciara la melodía.

Así inició la música alusiva a la canción “This land was made for you and me”, traducida al español como “Esta tierra es tú tierra”, que habla sobre las cualidades y riquezas que hay en Estados Unidos y que es compartida con los demás.

“Esta tierra es tu tierra y esta tierra es mi tierra, desde California hasta la isla de Nueva York; desde el bosque de secoyas hasta las aguas de la Corriente del Golfo. Esta tierra fue hecha para ti y para mí”, dice el primer párrafo de la canción.

En un descanso de la interpretación, la oriunda del Brox, Nueva York, expresa unas palabras en español, dejando en claro que está orgullosa de sus raíces.

Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", externó López.

Tal situación causó revuelo en redes sociales, quienes felicitaron a la intérprete por poner en alto el nombre de los latinos que viven en Estados Unidos y que están luchando por salir adelante en un País distinto al que nacieron.