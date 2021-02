Jennifer López confesó lo que sintió tras el rechazo en los Premios Óscar 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que no fue tomada en cuenta por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para las nominaciones a los premios Óscar 2020, Jennifer López expresó su sentir, ya que aseguró que fue “un duro golpe”, pero su objetivo como artista no es coleccionar premios.

De acuerdo a lo publicado por la revista Allure, la actriz y cantante puertorriquense dijo en una entrevista que después de haber sido nominada a los Golden Globe, Screen Actors Guild Awards y los Critics’ Choice Awards, se quedó en shock al enterarse que no la tomaron en cuenta en los Premios Óscar.

La actriz destacó que en una ocasión su socia de producción, Elaine Goldsmith-Thomas hizo una publicación en la que enumeraba todas las cosas por las que ella había sido nominada y que había ganado en esa temporada, pero cuando mencionó que no la nominaron a los Óscar, no podía creerlo.

Estaba tan obviamente ausente. Fue un golpe. Yo estaba como de: ‘Está bien, cuando supuestamente en la mente de todos los demás se supone que estás nominado y no lo estás, ¿qué significa eso? ¿Es realmente real? ¿Son los otros reales y este no?’. Llegué a un punto en el que pensé: 'No es por eso que hago esto. No hago esto para tener diez Óscar en mi repisa ó 20 Grammys’”, externó.