Jennifer López asegura que sus dos primeros matrimonios no contaron

Jennifer López habló sobre los matrimonios que ha tenido en su vida y aseguró que los dos primeros no contaron para ella porque era muy joven, además de que duraron poco tiempo.

La cantante confesó sus sentimientos en un video que subió a su canal de Youtube titulado: Making The It's My Party Tour: Showtime!, en donde también agregó que se casará por la iglesia con Alex Rodríguez.

“Ya son 3 años, nos casaremos pronto, no pronto ahora, pero el próximo año, Me gustaría una gran boda y esta vez quiero casarme por una iglesia. Nunca me he casado en una iglesia”, comentó.

En cuanto a sus primeros matrimonios opina que: una fue por nueve meses y una por once meses, así que no cuenta esas.

Sin duda el matrimonio con Marc Anthony fue el que marcó su vida, pues fue cuando nacieron sus gemelos Max y Emme.

“Estuve casada con Marc durante 10 años y tuvimos a los niños. Pero yo era muy joven las dos primeras veces que intenté casarme. Claro estoy diciendo que ‘intenté’ casarme”, dijo.

Jlo asegura que sus fracasos sentimentales se deben a que ella buscó el amor en medio de una carrera que demanda la mayoría del tiempo.

"En este estilo de vida siempre estás rodeada de gente, así que nunca estás sola, pero es muy solitario. Así que sentía que si me cansaba, siempre tendría a alguien, pero así no funciona la vida", explicó.

Sin embargo, aseguró que la verdadera razón para volver a intentarlo “es cuando encuentras a alguien que te hace ser mejor”.