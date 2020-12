Jennifer López agradeció a su ex esposo, Marc Anthony, en una entrega de premios

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer López fue reconocida como una de las mujeres más notables de la temporada por la revista Billboard en el “Billboard Women in Music” y, además de agradecer a su actual esposo y a su familia, en su discurso no olvidó a su ex marido Marc Anthony.

El pasado jueves, la intérprete de “On The Floor” recibió el premio al “Icono del Año” en el evento anual de la revista Billboard y al emitir su discurso de agradecimiento, la cantante no olvidó a sus fanáticos ni a los productores que en un inicio creyeron en su talento.

JLó tampoco olvidó a sus hijos, a su familia ni a su esposo Alex Rodríguez, pero sobre todo, a su ex marido Marc Anthony, con quien realizó varios de sus éxitos que le ayudaron a despegar en su carrera musical, a pesar de que ya se había hecho un nombre en la industria del cine.

La música siempre ha sido mi gran pasión. Me acuerdo de cuando mi madre me ponía en la mesa de la cocina para que bailara los éxitos que estaban en lo más alto de la lista Billboard por entonces o igual nos daba por cantar canciones antiguas, o agitábamos el trasero”, expresó Jennifer.

La actriz holliwoodense destacó que esas fueron sus primeras actuaciones, mismas que la inspiraron para hacer lo que durante tantos años ha realizado, por lo que se considera privilegiada.