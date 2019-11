Jennifer Lopez: "Quería ver mis senos", asegura sobre famoso director

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer Lopez tuvo una entrevista con The Hollywood Reporter en la que además estaba acompañada de las actrices Renée Zellweger, Laura Dern, Lupita Nyong'o, Awkwafina y Scarlett Johansson.

En esa charla, Jlo habló sobre una experiencia que le tocó vivir y que involucra al movimiento #MeToo.

"Quería ver mis senos", compartió López sobre una interacción temprana con un director en una película. "Y pensé, 'No estamos en el set'. Y dije que no, me defendí por mí misma. Pero fue muy divertido porque recuerdo estar tan aterrado en el momento. Y por cierto, había un diseñador de vestuario en la habitación conmigo. Así que había otra mujer en la habitación. y él dice esto y yo digo que no. Afortunadamente salió un poco del Bronx, y pensé: 'No tengo que mostrarte mi.... En el set, los ves' ", contó la famosa.

López reconoce que la mayoría de las veces fue solo una interacción comercial típica. "Y a veces no fue inapropiado en absoluto", compartió López. "Fue totalmente profesional. Así que no es como si pudieras poner a todos en esa categoría".