Jennifer Lawrence se enamoró a primera vista de Cooke Maroney

MONTERREY, NL.- Lo de Jennifer Lawrence y su prometido Cooke Maroney fue amor a primera vista.



La actriz aseguró en una entrevista, el jueves, que el día que conoció a su actual pareja supo que quería casarse con él.

Es la mejor persona que he conocido. Sé que suena realmente estú..., pero es así. Me siento muy honrada de convertirme en señora Maroney", dijo Lawrence al podcast Naked.



La ganadora del Óscar y el galerista se conocieron el año pasado cuando la actriz Laura Simpson, amiga de Lawrence, los presentó.



Y fue en febrero cuando se supo que la pareja se había comprometido, pese a que la protagonista de Los Juegos del Hambre ni siquiera pensaba en una relación.



"Era un momento de mi vida en el que no estaba ubicada, no me consideraba preparada para casarme. Pero al conocer a Cooke, ya quería casarme con él. Los dos queríamos comprometernos plenamente. Él es mi mejor amigo, así que quiero vincularlo legalmente conmigo para siempre.



"Encuentras a tu persona favorita en el planeta y dices: 'No puede irse'. Afortunadamente, existe el papeleo para estas cosas", compartió con humor.



Aunque la joven, de 28 años, no dio detalles de su boda, sostuvo que la planeación ha sido muy fácil y que no ha perdido el control.



"No me he puesto nada neurótica planeando la boda. Creo que soy demasiado vaga para eso. Vi un vestido que me gustaba y dije: '¡Ese es el que quiero!'. No busqué mucho. Y con el lugar donde voy a celebrarla igual. Lo vi, me encantó y lo reservé".



En la charla con Catt Sadler, la intérprete de Mystique en la franquicia de X-Men contó que cambió de parecer al último minuto sobre su despedida de soltera.



Y es que en un principio no deseaba una, pero finalmente se dio cuenta cuánto anhelaba organizarla.



"Me sentía patética. Menos mal que mi futuro marido me dijo que no había razón de ser".



Se trató en realidad de una fiesta de compromiso, el pasado 11 y 12 de mayo, en la que la pareja invitó a amigos y familiares a disfrutar de un fin de semana juntos en Nueva York.



La actriz se tomó un descanso de la actuación y se mudó a la Gran Manzana, algo que asegura le ha sentado muy bien y le sirvió para centrarse en sí misma.



"Este último año ha sido muy saludable y satisfactorio, porque pensaba que si no trabajaba me iba a deprimir, y no fue así.



"Encontré otros intereses y realmente llegué al fondo de las cosas que realmente me apasionan y que no tenían que ver con la interpretación. Siento que me he conocido a mí misma", dijo Lawrence.