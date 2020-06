Jennifer Lawrence llega a Twitter por una buena causa

Jennifer Lawrence, a pesar de su renuencia a hacerlo, se unió a Twitter con la finalidad de pedir justicia para Breonna Taylor, quien fuera asesinada a tiros por agentes del Departamento de Policía del Metro de Louisville el pasado mes de marzo.

La actriz estadounidense rompió su promesa de unirse a esta red social para publicar una carta con el objetivo de crear conciencia entre la población sobre el asesinato de la joven de 26 años, además de pedir que se presenten cargos en contra de los agentes involucrados.

Como Louisvillian, como ser humano, no puedo guardar silencio. Me uno a todos los que están hablando en contra de esta grave injusticia, llamando al Fiscal General Daniel Cameron a tomar medidas inmediatas para responsabilizar a los implicados por su muerte… No debemos permitir que la eliminación de las mujeres negras continúe en Estados Unidos. Como muchos activistas y líderes han estado implorando durante años: #SayHerName”, dice parte del mensaje de Lawrence.