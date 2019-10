Vadhir Derbez brilla con luz

Su constancia ha hecho que este momento en su vida laboral sea el inicio de una consolidación como actor y como cantante, así lo consideró Vadhir Derbez.



El actor mexicano, hijo de Eugenio Derbez está feliz por el momento que le rodea a él y a su familia.



“Estoy muy contento de todo lo que he hecho y he logrado y ha sido increíble desde el lado de la música y por la actuación”, señaló.



En entrevista vía telefónica desde California, donde radica y realizó la promoción para “De viajes con los Derbez” a través de Pantaya, destacó que este 2019 ha sido el fruto de varias semillas que sembró, y vienen muchas más.



“Estoy muy contento en general y le sigo estableciendo muchas metas que debe hacerme salir de mi zona de confort”, puntualizó.



Del proyecto al lado de su padre destacó que sin duda alguna, fue para estar más cerca de sus hermanos, conocerse más y disfrutar la aventura.



“Pero también me conocí en otro panorama, siempre había sido muy solitario y convivía con mi madre, acá fue estar cerca de mi hermana en una etapa distinta como mamá, el tener a la menor de mis hermanas y poner a prueba mi paciencia, pero malabarear con el carácter de todos”, sostuvo.



Agregó que con Aitana, la hija de su padre y Alessandra Rosaldo fue divertido, pero también consciente de que ejemplo le va a dar a ella.



“Siento que mi deber es cuidarla y aportar a su crecimiento y darle el apoyo que requiera”, recalcó.



De esta experiencia comentó que no hubo algo en particular que no le gustara como a su familia, él se lleva lo bueno y lo malo como un regalo de vida.



Dijo estar feliz de haber ganado el proyecto de “¿Quién es la Máscara?” y tener en puerta el lanzamiento de su nuevo sencillo que anunciará en redes sociales.



“Terminé una serie en Londres que más adelante les diré, pero vienen cosas muy padres”, finalizó.