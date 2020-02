Jennifer Hudson homenajeará a Kobe Bryant en Juego de las Estrellas de la NBA

ESTADOS UNIDOS.- La mañana de este jueves la NBA dio a conocer que en el Juego de las Estrellas de este domingo en el United Center de Chicago, Jennifer Hudson realizará un homenaje especial a Kobe Bryant, Gianna y a las otras siete personas que fallecieron en el trágico accidente del helicóptero.

Según información de Variety, la liga también anunció que Lil Wayne, Quavo y DJ Khaled se unirán a Chance the Rapper, el artista de medio tiempo previamente anunciado, para una mezcla de sus éxitos. Common dará una bienvenida de apertura antes del partido que involucrará la relación de la ciudad con el baloncesto. El juego se transmitirá en vivo a las 8 p.m. ET en TNT.

Chaka Khan y Tenille Arts cantarán los himnos nacionales de EE. UU. Y Canadá, respectivamente, y Queen Latifah y el hermano de Chance, Taylor Bennett, también actuarán durante el fin de semana All-Star.

Chance, Khan, Common y Taylor Bennett, el último de los cuales también actuará con su hermano, Chance the Rapper, todos son nativos de Chicago.

Durante la noche de sábado de State Farm All-Star el 15 de febrero, los jóvenes de Chicago se unirán a Queen Latifah para una presentación especial de la canción clásica de Stevie Wonder "Love's in Need of Love Today". El viernes 14 de febrero, el Chicago Children's Choir cantará el himno nacional de Estados Unidos antes de NBA Rising Stars, que comienza a las 9 p.m. ET en TNT. Como se anunció previamente, Taylor Bennett actuará en el medio tiempo.

Bryant, quien ganó cinco campeonatos de la NBA con Los Angeles Lakers y fue comparado a menudo con Michael Jordan, murió con su hija de 13 años, Gianna ("Gigi") y otras siete personas en un accidente de helicóptero el 26 de febrero. Bryant viajaba en su helicóptero privado cuando se estrelló en el suburbio de Calabasas en el condado de Los Ángeles. El helicóptero estaba en camino al juego de baloncesto de Gigi en Thousand Oaks.