Jennifer Hudson deleita a fans con show íntimo desde su casa

Jennifer Hudson sorprende a miles de fanáticos al interpretar algunos de sus éxitos desde su cuenta oficial de Instagram, en donde acompañada por un piano hizo pasar un momento inolvidable a muchos usuarios de redes sociales.

En punto de las 14:00 horas la cantante estadounidense se conectó a la red social y empezó a deleitar a todos sus seguidores con canciones como "All in love is fair", "Giving myself", entre otras.

Durante una hora que duró la transmisión la interpreté pudo platicar un rato con sus admiradores, quienes no dejaban de mandarle mensajes de amor y de admiración por la potente voz y forma en que estaba interpretando cada uno de los temas.

"Yo no hago nada por dinero, yo lo hago desde el fondo de mi corazón y alma. Estén a salvo en sus casas", fueron algunas palabras que la cantante mencionó. Usando un vestido con destellos dorados Hudson también quiso que el momento fuera relajado y más íntimo, así que se dio tiempo para presentar a las mascotas de su casa, mostró a sus tres perros y a su gato, los cuales son como sus hijos, así comentó la cantante mientras explicaba que "MVP", es el nombre de su perrito que es el nuevo integrante de la familia.

Entre las canciones que más impactaron a todos durante su show, fueron los temas "Memory" y "Hallelujah" y aunque la cantante no quería cortar la transmisión, se despidió diciendo: "Los amo mucho, nos vemos la próxima".