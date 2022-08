Jennifer Garner comparte cuál es su secreto de belleza

ESTADOS UNIDOS.- La actriz, Jennifer Garner, ha compartido a través de Harper's Bazaar su secreto para lucir radiante. Al parecer el lema de belleza de la actriz de 50 años es "menos es más".

Garner enfoca sus esfuerzos en maximizar su belleza natural:

Mi filosofía para el cabello es la misma que para mi aplicación de maquillaje, la cual consiste en que si cuidas de tu piel y de tu cabello, entonces deberías sentirte bien sin agregar nada extra. A medida en que vaya envejeciendo, probablemente necesitaré aplicarme más rimel o darles a mis raíces un poco de ayuda, pero no tengo que hacer eso porque sé que mi piel y mi cabello siguen tan fuertes como siempre"

El consejo de Garner para sus hijas

Posteriormente, se le preguntó a la actriz cuál consejo les daría a sus hijas Violet Anne -de 16 años- y Seraphina Rose -de 13 años de edad-, a lo cual respondió que las guiaría por siempre optar por menos:

"Mírate menos en el espejo, obsesiónate menos. En lugar de eso, toma un vistazo alrededor del mundo para saber en qué puedes aprovechar mejor tu tiempo"

Además, Jennifer hizo énfasis en que, actualmente, las personas pasan más tiempo viéndose a ellas mismas, lo cual no hace nada bien puesto que se obsesionan por cosas que no pueden cambiar: "No necesitas usar mucho maquillaje, o usar constantemente permanentes en el cabello".

Garner enfatizó también, que cualquier persona que esté considerando inyectarse bótox, debería estar completamente en su sano juicio y esperar el mayor tiempo posible para realizarlo:

"No pienses que porque tienes 37 años, debes comenzar a hacer retoques en tu cara", explicó la actriz.