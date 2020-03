Jennifer Garner ayudó a que Ben Affleck no perdiera su más reciente papel

ESTADOS UNIDOS.- Los problemas de alcohol de Ben Affleck por poco le costaban su papel en la nueva cinta de ‘The Way Back’, algo en lo que tuvo que intervenir Jennifer Garner para que eso no pasara, según información de E! News.

Recordemos que durante el mes de octubre se hicieron virales unas imágenes del actor en donde se ve que se cae de un carro luciendo intoxicado afuera de una fiesta de Halloween.

"Justo cuando comenzamos a preparar la película, Ben se cayó del carro", dijo el director Gavin O'Connor a la revista 34th Street en una entrevista reciente. "Así que terminó yendo a rehabilitación, y yo no sabía si la película había terminado. El estudio ciertamente pensó que la película había terminado. Su ex esposa Jennifer Garner me llamó y me dijo que cuando fue a rehabilitación, se llevó una pelota de baloncesto con ella. Ella dijo: 'Gavin, te está preguntando, por favor no canceles la película, él realmente quiere hacer esto' ", señaló.

"Así que tuvo una semana de desintoxicación, porque realmente se fue al fondo, y después de una semana, pude ir a verlo", dijo O'Connor. "Pasamos medio día juntos y descubrimos una manera de hacer esto que funcione para él, porque lo más importante era que necesitaba recuperarse y que su sobriedad se encaminara. Eso lo superó todo. Y luego salió el día antes de que nosotros comencemos a grabar, así que tuvimos un tipo muy crudo y vulnerable que apareció en nuestro primer día de rodaje’’.

Cabe señalar que el regreso está programado para el viernes 6 de marzo y ha recibido críticas positivas de los críticos.

Garner y Affleck, que comparten tres hijos, anunciaron su separación en 2015 y finalizaron un divorcio en 2018, unos meses después de que ella organizó una intervención que condujo a su período de rehabilitación anterior.