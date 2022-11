Jennifer Aniston dedica publicación a su padre tras su muerte

Ciudad de México.- La actriz Jennifer Aniston compartió la noticia de la muerte de su padre, el actor John Anthony Aniston, quien falleció el viernes pasado a los 89 años.

La artista había decidido mantener en secreto la pérdida por algunos días para asimilarlo en compañía de sus seres queridos.

Aunque este lunes utilizó su cuenta de Instagram para publicar un homenaje al hombre que le dio la vida junto a unas fotos de ellos dos, en donde escribió:

Dulce papá... John Anthony Aniston. Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el final de los tiempos. No olvides visitarme”



Le dan el pésame

Tras el mensaje, diversos seguidores, amigos, y colegas como Kaley Cuoco y Naomi Watts le han dado el pésame a la actriz en los comentarios de la publicación. “Les mando mucho amor”, escribió la protagonista de Lo imposible.

Asimismo, su exmarido Justin Theroux fue uno de los primeros en acompañar a la actriz en este momento de duelo al dejarle un mensaje público con un emoticón de un corazón.

John nació en 1934 en Creta, Grecia, entre sus proyectos más recordados se encuentran las series de televisión Days of Our Lives, Search for Tomorrow, The West Wing, Gilmore Girls y Mad Men.

Estuvo casado con Sherry Rooney, con quien tuvo a su hijo Alex Aniston; y luego se casó con Nancy Dow, con quien procreó a Jennifer Aniston, pero se divorciaron cuando ella era una niña. Aniston tenía una relación más cercana con su padre.