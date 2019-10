Jennifer Aniston comparte foto y confiesa: “Amo a este hombre”

MÉXICO.- Jennifer Aniston sigue provocando gran euforia en Instagram, pues además de romper récords con su cifra de seguidores y “me gusta” en sus publicaciones, ahora compartió en sus historias dos fotografías abrazando a un rockero y confesando su amor por él.

Resulta que la ex estrella de “Friends” estuvo como invitada al show de Jimmy Kimmel para dar promoción a su nueva serie The Morning Show, y ahí se encontró con “el hombre al que ama”.

La identidad de este rockero es ni más ni menos que el cantante y guitarrista Dave Matthews, de 52 años, quien era otro de los invitados al show. Y aunque algunos fans comenzaron a especular con una relación más íntima, la realidad es que ambos son grandes amigos desde que coincidieron en la filmación de la cinta Just Go With it ("Una esposa de mentira").

Así que más allá de los rumores de romance, por ahora Jennifer sigue disfrutando de su debut en Instagram, red que colapsó por la cantidad de solicitudes que querían seguir su perfil, destacando que a dos días de abrirlo ya tiene más de 12 millones de seguidores.