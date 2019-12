Jenni Rivera pidió consejo a vocalista de Los Tucanes de Tijuana por inseguridad en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de darse a conocer una entrevista inédita de la cantante Jenni Rivera donde le confiesa al ejecutivo de la radio, Pepe Garza, que había recibido amenazas de muerte por parte del cartel del Chapo Guzmán, Mario Quintero, líder de la banda Los Tucanes de Tijuana, comento que en algún momento "La Diva de la Banda" le llamo para pedirle algunos consejos porque tenía mucho miedo de la inseguridad en Mexico.

Solamente me acuerdo que me llamo y me pregunto que si podía ir a trabajar a un estado y le dije. ‘Si no tiene problemas adelante’, yo creo que donde uno tiene problemas no debe estar y donde no tengas problemas puedes ir.