Jenni Rivera encontró fotos de Chiquis desnuda, confirman

Laura Lucio, ex manager y amiga de Jenni Rivera aseguró en el programa Hoy que la raíz del enojo de la cantante con su primogénita, fueron las fotos de Chiquis Rivera desnuda en el teléfono de Elena, quien era joyera y gran amiga de la intérprete.

“La situación es que Jenni no esperaba darse cuenta de nada de eso, a Jenni le traen un teléfono de Elena, porque le dicen: ‘Elena está enamorada de ti, tu no te has dado cuenta, pero hay fotografías tuyas por todos lados, y en ese momento Jenni le dice a la chica ‘cómo voy a saber si no veo el teléfono’, le trae el teléfono, lo ve, y ve fotos de ella, pero entre esas fotos encuentra a Chiquis y esa es la rabia que ella tenía”, detalló.

Al preguntarle sobre si eran fotos de Chiquis y Elena teniendo relaciones sexuales, Lucio explicó: “Chiquis desnuda en el teléfono de Elena”, y agregó: “Jenni se sentía traicionada por una amiga a quien ella quería mucho, Elena fue madrina de su boda, Elena venía a la casa diario, Elena viajaba en ocasiones con Jenni”.

Sobre el posible romance entre Chiquis Rivera y Esteban Loaiza, la amiga de la intérprete explicó: “Chiquis era la que se quedaba en la casa y organizaba todo, (…) Chiquis y Esteban se hicieron amigos, claro, pero de eso a que se acostaron y todos los videos… (no continuó)”.

Posteriormente, Laura se refirió a la traición más grande de Esteban a la llamada “Diva de la Banda”. “Jenni le dice (a Esteban) que va a hablar con Elena y Chiquis, que necesitaba que se llevara a los niños temprano, y resulta que Estaban lo que hace cuando se sale es textear a Elena y a Chiquis ‘ojo con su mamá porque va a pasar esto’. La rabia de Jenni fue porque se sintió traicionada, porque les avisó”.

Sobre por qué no dejó a Chiquis como administradora de su fortuna, la ex manager aseguró: “Jenni tenía tanto coraje al final y había mucha gente dándole información, entonces en ese momento cuando le llega la información de que Chiquis no quería quedarse con su dinero, (…) entonces Jenni me habla y me dice que va a hacer unos cambios, y yo no estoy de acuerdo y hay un momento en que yo la dejo que ella finalice ni formalice ese documento que ella dejó”.

Finalmente, Laura Lucio aseguró que en su libro cuenta con lujo de detalles la cercana relación que existió entre Esteban Loaiza y Chiquis Rivera.