Jenna Dewan rompe el silencio sobre Channing Tatum y Jessie J

ESTADOS UNIDOS.- Jenna Dewan señala que no tenía idea de que su ex esposo, Channing Tatum, había pasado la página hasta que su relación con Jessie J fue noticia.

Así lo afirmó en su nuevo libro titulado: "Gracefully You: How to Live Your Best Life Every Day", al parecer "se sintió sorprendida" cuando se enteró de la relación de Tatum con la cantante.

Recordemos que Dewan y Tatum anunciaron su separación en abril de 2018. Siendo en octubre de ese mismo año que Tatum y Jessie J comenzaron una relación.

‘‘Me tomó totalmente por sorpresa. Optar por mantener la compostura mientras me enteraba de los nuevos detalles de mi situación personal al mismo tiempo que e resto del mundo resultó muy complicado’’, expresó.

En el texto, Dewan también habló sobre los días posteriores a su separación, que ocurrió la noche antes de que comenzara a filmar la segunda temporada de "World of Dance".

"Al comienzo de mi separación, me sentí como si estuviera en un armario oscuro, tratando desesperadamente de encontrar la luz o la salida", dijo. "Estaba en estado de shock. Una semana me iba muy bien y la siguiente me golpearon con una nueva serie de emociones.

El rumor estaba produciendo historia tras historia. Muchas veces me escondí, preguntándome qué vendrá después. El dolor me golpeó como una avalancha que se derrumbó. Estaba completamente abrumada por el miedo y la tristeza. Me llevó muchos momentos sentarme solo con mi dolor para obligarme a rendirme a la montaña rusa de una situación".

En la actualidad, Channing y Jenna mantienen una relación cordial pues su hija en común era la prioridad absoluta.