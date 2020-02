Jenna Dewan posó desnuda en sesión fotográfica de maternidad

ESTADOS UNIDOS.- Jenna Dewan se encuentra en un estado muy avanzado de su embarazo, por lo que decidió que era un buen momento para realizar una sesión de fotos desnuda de maternidad.

La famosa acudió a su cuenta de Instagram para compartir fotos en las que luce su cuerpo y, por supuesto, su embarazo. Las imágenes fueron capturadas por la fotógrafa Elizabeth Messina.

"Cuando la divina y mágica @elizabethmessina se acerca y captura uno de los momentos más mágicos de tu vida", escribió la famosa.

Dewan, hasta el momento ha compartido siete fotos y un video en el que describe que nunca puede estar quieta en las sesiones de fotos.

‘‘Hormonas (Nunca me he quedado quieto en una sola sesión de fotos, ¿por qué el embarazo me detendría?)’’, expresó.

Durante una aparición en The Kelly Clarkson Show, la presentadora de Flirting Dancing habló sobre las diferencias entre su primer y segundo embarazo.

"El primer embarazo fue realmente fácil", dijo Dewan a Kelly Clarkson. "Evie fue un embarazo soñado. Y esta vez, también genial, pero todo sucede más rápido". "Me estoy hinchando más rápido. Tengo acidez estomacal más rápido. Esta vez tuve más náuseas. Es un poco diferente".

Se espera que la actriz de a luz en marzo.