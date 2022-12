Jenicka descubrió que Juan López, ex de Jenni Rivera, no es su padre

HERMOSILLO, Sonora.- Jenicka López hija de Jenni Rivera sorprendió a sus seguidores después de revelar que no es hija de Juan López, exmarido de Jenni.

La modelo comenzó diciendo que siempre se sintió diferente al resto de sus hermanos, además de que siempre había rumores en la familia acerca de que uno de los hijos de Jenni Rivera no sería hijo de su padre.

“Siempre había rumores o cositas en mi familia, como un pequeño secreto, que uno de los hijos de mi madre no era hijo de su padre. Siempre he sido diferente a mis hermanos, ellos son muy extrovertidos, les gustan las mismas cosas. Siempre me sentí aparte. No me sentía bien", comentó en su podcast ‘Overcomfort with Jenicka López’.

También confesó que decidió hacerse una prueba de ADN con su hermano Johnn López y descubrió que no eran hijos del mismo padre.

“Johnny y yo nos hicimos la prueba del ADN. Resultó que somos medios hermanos. Lo que significa que no somos del mismo papá. En ese momento fue como chin…o, ¡wow! Porque no tenía a mi mamá para que me dijera lo que pasó, alguna pista, alguna idea de quién era mi verdadero padre", contó.

Finalmente aseguró que no había dicho nada por respeto a la memoria de su padre y su madre, sin embargo dijo que Juan López si se enteró que no era su hija poco antes de morir.

Recordemos que Juan López se casó con Jenni Rivera en 1997 y se divorciaron en 2003. Fruto de aquel matrimonio nacieron Jenicka y Johnny Ángel López, sin embargo, ahora se sabe que la joven no es hija de Juan López, quien murió en 2009.