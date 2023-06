Jeni de la Vega, ex novia de Peso Pluma, habla por primera vez del porqué terminaron

Ciudad de México.- La ex novia del famoso cantante de corridos Peso Pluma, dio una declaración donde confiesa las razones de su ruptura y si fue una infidelidad lo que la generó.

Jeni de la Vega, es la ex novia del interprete quién salió a desmentir los rumores de que su truene con el cantante se originó por una infidelidad con el actor Eleazar Gómez.

Es bien sabido, que Hassan nombre verdadero de Peso Pluma no suele ventilar su vida privada, poco se le conoce que no sea sobre su música, sin embargo, su ex novia salió a dar una declaración donde explica los motivos de su separación, revelando detalles de la relación que por cierto duró muy poco tiempo.

Jeni de la Vega, habla de cómo fue su relación con Peso Pluma

Fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, llegando de un viaje que realizó a Dubai, París y el Cairo, dónde se le cuestionó a Jeni los motivos de la ruptura, por lo que, ella salió a desmentir por primera vez los rumores.

‘Él es un hombre muy caballeroso, siempre ha estado al pendiente de mi, de que estuviera bien, aunque el estuviera trabajando y ocupado’, respondió.

Además, confesó que decidió ponerle fin a su relación pues se estaba descuidando, dejando atrás los planes de vida y metas que tenía, por tomar como prioridad su noviazgo, lo que terminó por convencerla de que tenía que romper con el cantante.

‘Yo me estaba desenfocando mucho ¿sabes? Cuando me enamoro me entrego demasiado y la verdad yo me estaba clavando y haciendo mis cosas a un lado… entonces preferí mejor decir adiós y enfocarme en lo mío’, agregó.



Al final, la actriz no quiso dar explicación alguna sobre su relación con el también actor Eleazar Gómez, sólo dijo sentirse muy contenta con su nueva pareja.