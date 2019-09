Jeffrey Wright podría interpretar al comisionado Gordon en 'The Batman'

ESTADOS UNIDOS.- La estrella de Westworld Jeffrey Wright está en negociaciones para interpretar al comisionado Jim Gordon en la nueva película de Batman interpretada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves.

Según informó The Hollywood Reporter, se dijo que Reeves estaba mirando a una persona de color para el papel cuando un rumor decía que el director quería a Mahershala Ali para Gordon, uno de los aliados más famosos y de mayor confianza de Batman. Según los informes, Ali, quien encabezará Blade para Marvel Studios, fue la "primera opción".

Gary Oldman interpretó ese papel en los últimos años en la trilogía Dark Knight de Christopher Nolan y, más recientemente, en J.K. Simmons en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ambientada en el DC Extended Universe de Warner Bros., donde Simmons apareció frente a la entonces estrella de Batman Ben Affleck.

Wright sería el segundo actor anunciado para abordar The Batman, uniéndose a Robert Pattinson, quien interpreta a un luchador contra el crimen.

Reeves caracteriza la película como una "historia de Batman definitiva basada en el punto de vista definitivo del personaje en la que está investigando un caso particular y que nos lleva al mundo de Gotham".

“Volví a bucear nuevamente revisando todos mis cómics favoritos. Todos ellos informan por osmosis ", explicó Reeves el verano pasado cuando señaló que su película no está inspirada en el cuento de origen clásico Year One o en ningún cómic en particular. "No hay continuación de las películas de Nolan. Está tratando de encontrar una manera de hacer esto como algo que definitivamente será Batman, nuevo y genial”.

Reeves luego dijo que The Batman está "enfocado muy específicamente en una historia que define a [Bruce] y que es muy personal para él".

'The Batman' saldrá en salas de cine el 25 de junio de 2021.