Jawy Méndez habla de la fuerte caída de Manelyk en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

HERMOSILLO, Sonora.- Despues de varios meses de separación entre la pareja Manelyk González y Jawy Méndez sigue dando de que hablar en redes sociales y nuevamente los focos apuntan sobre ellos.

Pues recientemente Jawy hablo por primera vez sobre la situación en la que se encontraba con su ex pareja y todo lo relacionado con la grave caída que tuvo Manelyk en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'.

Confesó que se preocupó y le dieron ganas de escribirle, así como en otras ocasiones, pero sabe que es mejor no hacerlo dejar las cosas como están, aseguró que ella siempre tendrá un lugar especial en su vida y le desea lo mejor siempre.

Foto: Instagram

“Sí lo pensé obviamente y también lo vi y me dolió en el sentido de persona que es de las ganas que le pone a cada proyecto. Aunque no esté con ella, yo sé y pienso en ella. De estar tanto tiempo juntos pienso como ella, el esfuerzo, es lo que le causó esa caída a nivel mental y anímico. Claro que me preocupé, sin embargo, es como cuando es su cumpleaños o algo así que quieres hacer algo, pero dices ‘mejor no’”, concluyó en una entrevista.