Javier Bardem podría ser el rey Tritón en 'La Sirenita'

ESTADOS UNIDOS.- El actor de 50 años de edad está en conversaciones para protagonizar al rey tritón en la nueva versión de Disney de 'La Sirenita'.

Según información de People, Bardem se uniría a la cantante y actriz Halle Bailey, quien fue elegida como Ariel a principios de este mes.

Javier Bardem sería Tritón en el remake de La Sirenita.

Esta sería una partida para el actor ganador de un Oscar, quien recientemente protagonizó 'Loving Pablo' en 2017, junto a su esposa, la ganadora del Oscar 'Penélope Cruz', '¡madre!' con Jennifer Lawrence y 'Piratas del Caribe'.

El actor ha sido nominado a un Premio de la Academia tres veces, ganando en 2008 al Mejor Actor de Reparto por su actuación en 'No Country for Old Men'.

THR informó recientemente que Harry Styles estaba en conversaciones para interpretar el interés amoroso de Ariel, el Príncipe Eric.

Harry Styles se encuentra en pláticas para interpretar al príncipe Eric en la versión live-action de La Sirenita. De ser elegido para el papel, se uniría a Hailey Bailey en los roles protagónicos.

Otros que están contemplados son Awkwafina como Scuttle, Jacob Tremblay como Flounder y Melissa McCarthy como la temible bruja del mar Ursula.

La producción de 'The Little Mermaid' comenzará a principios de 2020.