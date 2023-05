Javier Bardem expresa amor por México

Ciudad de México.- Javier Bardem estuvo en la premiere del live action de la Sirenita, basado en la película animada de Disney lanzada en 1989.

El actor, quien da vida al rey Tritón, mostró su amor por México en su cuentro con la prensa y mencionó: “aquí tenéis unos artistas impresionantes de siempre, del cine, la música, la pintura, la literatura”.

De igual forma, el artista fue a la cita en el centro comercial Toreo Parque Central en compañía de Halle Bailey, quien protagoniza la cinta, y señaló que le gusta trabajar en el país azteca.

En México tengo muchos amigos aquí, he venido varias veces, he trabajado aquí, y es un sitio muy poderoso, es poner el pie en México y sentir el poder, es una energía muy especial la de vuestro país”

Destacó.

Otros artistas

Cabe señalar que estrellas como Héctor Apio Quijano, Adal Ramones y Ana Claudia Talancón también desfilaron por la alfombra azul del evento, lugar donde el integrante del grupo Kabah aseguró que su hermana Federica y Consuelo Duval ya fumaron la pipa de la paz, luego de que la comediante acusara a la cantante de maltrato animal.

“La verdad es que Consuelo se acercó con Fede desde la humildad y le dijo ‘sí, creo no estuvo bien lo que hice’, porque además creo que entre artistas, amigos y compañeros, lo primero que haces, si hay algo que te brinca, pues le marcas ‘oye amiga, me enteré de esto’, no de pronto, ahí en los comentarios de una foto de un perro que le regalé, o sea, todo mal”, contó al respecto.

Cabe mencionar que esta versión en live action de la Sirenita, se estrenará oficialmente en México el próximo 26 de mayo.