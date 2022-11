Jason Momoa se desnuda en el programa de Jimmy Kimmel

Ciudad de México.- El actor Jason Momoa ha obtenido el cariño del público desde su papel como Aquaman, de DC Comics.

Sin embargo, en las últimas horas ha logrado gran conmoción en redes sociales tras difundirse un video de su asistencia al programa de televisión ‘Jimmy Kimmel Live!, formato que suele ser un espacio en el que sus invitados dan rienda suelta a la diversión.

 

Recientemente, se hizo viral un vídeo de Momoa en un barco donde su trasero quedó completamente al descubierto, por lo que este incidente no pasó por desapercibido durante la conversación, y el actor explicó:

Metido en el personaje

“Me estaba preparando para el papel porque me gusta meterme en el personaje”, dijo Jason al respecto de su trabajo en la serie de Apple TV ‘Jefe de guerra’. Y añadió: “estaba bronceando mi trasero blanco”.

Pero la situación no se detuvo ahí, pues Momoa explicó que la especie de taparrabos que lleva en el vídeo lo utiliza en su día a día.

“¿Y lo llevas puesto debajo de la ropa ahora mismo?”, cuestionó el presentador. En ese momento el artista se levantó del sofá y comenzó a quitarse la ropa poco a poco hasta quedarse únicamente con dicha prenda.

J A S O N M O M O A ! ������ pic.twitter.com/8VDq4jVULU— Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) November 10, 2022

Orgulloso de sus atributos

Acto seguido, Momoa se dio la vuelta para que todo el público pudiese observar su trasero, que no dudó en moverlo orgulloso de sus atributos.

Jimmy no pudo evitar aguantarse la risa y rápidamente hizo un comentario: “Nunca me he sentido más como Danny DeVito que en este momento”, expresó haciendo alusión a la película ‘Los gemelos golpean dos veces’, en la que DeVito aparecía junto a Arnold Schwarzenegger.

“Este es el hombre vivo más sexy”, “¿Cómo tienes tripa y sigues siendo sexy?”, “Gracias Jimmy Kimmel, eres el mejor” o “Bonito bronceado y genes, Momoa”, fueron tan solo algunos de los comentarios que hicieron los usuarios de Twitter.