Jason Momoa muestra apoyo para Ray Fisher tras acusaciones contra Warner Bros.

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que Ray Fisher se envolviera en una disputa con Warner Bros., el estudio detrás de la franquicia de ‘’la Liga de la Justicia’’, Jason Momoa está expresando su solidaridad con su compañero de reparto.

La tarde del pasado lunes, Momoa recurrió a las historias de su cuenta de Instagram para compartir una imagen de su amigo con la leyenda ”IStandWithRayFisher". Fisher compartió la publicación de Momoa en Twitter, escribiendo "Responsabilidad> Entretenimiento".

Cabe recordar que Fisher, en julio, acusó al director de la "Liga de la Justicia", Joss Whedon, de comportamiento "grosero, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable". Aunque no ha entrado en detalles sobre lo que sucedió en el set, Fisher también afirmó que el ex copresidente de producción de Warner Bros., Jon Berg, y el ex presidente y director creativo de DC Entertainment, Geoff Johns, permitieron el supuesto comportamiento de Whedon.

Tras la afirmación inicial de Fisher, Whedon se negó a comentar, mientras que Berg dijo que era "categóricamente falso que permitiéramos cualquier comportamiento poco profesional".

WarnerMedia inició una investigación poco después de las acusaciones de Fisher sobre el entorno laboral. Después de esa noticia, Fisher escribió en agosto: "Creo que esta investigación mostrará que Geoff Johns, Joss Whedon, Jon Berg (y otros) abusaron de su poder durante la incertidumbre de la fusión de AT&T con Time Warner".

Las tensiones volvieron a intensificarse la semana pasada cuando WarnerMedia emitió un comunicado en el que decía que Fisher se negó a cooperar después de que la empresa de medios inició una investigación y contrató a un investigador independiente independiente.

"Este investigador ha intentado varias veces reunirse con el Sr. Fisher para discutir sus preocupaciones pero, hasta la fecha, el Sr. Fisher se ha negado a hablar con el investigador", dijo WarnerMedia el 4 de septiembre.

Fisher dijo que la declaración de WarnerMedia es falsa y compartió una captura de pantalla de un correo electrónico a su equipo el 26 de agosto, que denota que Fisher supuestamente habló a través de Zoom con un investigador.

Después de disputar esas afirmaciones, Fisher amplió brevemente sus acusaciones. Afirmó que Johns hizo "amenazas veladas" contra su carrera y aludió que otro actor interpretaría a Cyborg, su personaje del Universo Extendido de DC, en un programa de televisión separado.