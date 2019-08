Jason Momoa amenaza con retrasar grabaciones de Aquaman 2

Jason Momoa está utilizando la próxima secuela del Aquaman como una forma de protestar contra la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT) que se está ejecutando en la cima del volcán Mauna Kea de Hawai.

"Lo siento, Warner Bros, no podemos filmar Aquaman 2 Porque Jason fue atropellado por una excavadora tratando de detener la profanación de su tierra natal. Esto no está pasando. NO LE DEJAMOS HACER ESTO MÁS. Suficiente es suficiente’’, publicó Momoa en Instagram.

‘‘TMT será cuatro veces más grande en tierra indemne. Debemos proteger nuestra montaña de una mayor profanación”, finalizó.

La construcción de TMT es la causa de una gran protesta para proteger la tierra sagrada. Momoa ha hablado sobre el TMT antes, al igual que The Rock.

Lanzado el 14 de diciembre, Aquaman protagoniza a Jason Momoa como el superhéroe titular, así como a Amber Heard, Nicole Kidman, Dolph Lundgren y Willem Dafoe.

