Jared Leto y su banda venden artículos con causa

CIUDAD DE MÉXICO.- Jared Leto y su banda, Thirty Seconds to Mars, lanzaron a la venta camisetas, sudaderas y cubrebocas con mensajes de tono ligero en torno al Covid-19.



Según dijo el también actor en redes sociales, el total de ingresos por sus ventas irá destinado a diferentes organizaciones que lo requieran y, especialmente, a Global Giving, una ONG estadounidense con proyectos en 170 países.



La colección America presenta tres modelos de mascarillas negras hechas de poliéster y reutilizables. Una lleva el mensaje "If you can read this, you are too close" (Si puedes leer esto, estás demasiado cerca). Cada una cuesta 15 dólares (375 pesos).



También incluye playeras a 50 dólares (mil 248 pesos) y sudaderas a 65 (mil 622 pesos).

Estas dos prendas, en azul o rosa, contienen el mensaje "Wash your fucking hands" (Lava tus jodidas manos), además de listas de cosas necesarias para sobrellevar la cuarentena, como papel higiénico, la app de videoconferencias Zoom o la serie documental Tiger King, que Netflix estrenó a finales de marzo sobre el sórdido mundo de los zoológicos privados en Estados Unidos.



Entre los productos de Thirty Seconds to Mars, los más populares son los que presentan listados con sarcasmo. Leto, de 48 años, causó controversia en 2018 al lucir, en el aeropuerto de Los Ángeles, una sudadera que mostraba la lista de los salarios anuales de las mejores modelos del mundo, como Adriana Lima, Gisele Bündchen, Kendall Jenner y Gigi Hadid.



Leto comenzó su confinamiento recién aterrizado de un retiro espiritual. Pasó 12 días aislado en un desierto y eso le impidió conocer todo lo que estaba aconteciendo a raíz de la pandemia del coronavirus. Decidió alejarse para meditar tras sufrir un accidente.