Jared Leto intentó evitar que se hiciera una nueva película de "Joker" sin él

Jared Leto, quien interpretó a la némesis de Batman en "Escuadrón Suicida", sacó una página del libro del villano para detener la producción del recientemente lanzado "Joker", protagonizado por Joaquin Phoenix.

Según información de The Hollywood Reporter, fuentes con conocimiento del comportamiento de Leto, señalan que que la estrella no solo se quejó ante sus agentes en Creative Artists Agency, donde el director y coguionista de "Joker" Phillips también es cliente, sino que apeló a su gerente de música Irving Azoff.

Informan que el también cantante solicitó a Azoff que se pusiera en contacto con el director de la empresa matriz del estudio Warner Bros.

Aunque una fuente del lado de Leto niega que esto haya tenido lugar alguna vez, Azoff declinó hacer comentarios y un tercero "con conocimiento de la situación" dice que Azoff nunca hizo la llamada. Él y Leto ya no trabajan juntos.

Y pensar que en su momento le dimos el beneficio de la duda a Jared Leto para ver que tal su #Joker. Discúlpanos Joaquín nosotros no lo sabíamos. pic.twitter.com/Ib2MDYgDFm — Cinetástico (@cinetastico) October 14, 2019

Leto se separó de CAA durante el verano, después de que las fuentes dijeron que les dijo a los agentes que debían detener la película de Phillips y esforzarse más para hacer su proyecto Joker en solitario. Según los informes, también creía que no lo estaban tratando como pensaba que un ganador del Oscar debería ser tratado.

Al parecer, Leto no se hizo ningún favor mientras se preparaba para el "Escuadrón Suicida" con sede en DC Comics al dar "regalos" a sus compañeros de reparto, incluida una rata viva enviada a Margot Robbie, quien interpretó a Harley Quinn.

Aunque el representante de Leto insiste en que todavía está trabajando con Warner Bros., particularmente en la próxima película "Little Things", su versión del Joker no llegará a "The Suicide Squad" de 2021 ni a la de "Birds of Prey".