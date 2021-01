Jared Leto: "No sé donde está mi Oscar desde hace tres años"

ESTADOS UNIDOS.- Jared Leto es una persona que ha aprendido a tomarse todo con calma, ha demostrado en varias ocasiones que puede llegar a ser demasiado despistado, desde enterarse de la pandemia a casi dos semanas después de que ésta hubiera empezado, hasta no saber del paradero de su Oscar.

Leto ganó el Oscar a mejor actor de reparto en 2014 por su interpretación de Rayon, en el filme “El club de los desahuciados”, pero ahora no sabe en dónde se encuentra la estatuilla dorada.

En una nueva entrevista con James Corden, el conductor habló sobre la reciente mudanza del también cantante y que en esta parecía haber perdido su Oscar. No obstante, Leto explicó que este lleva desaparecido por unos años.

“Descubrí que ha estado desaparecido durante tres años. No lo sabía, no creo que nadie quisiera decírmelo”, confesó el vocalista de 30 Seconds To Mars.

El intérprete, quien no parecía molesto en lo absoluto, dijo que espera que quien lo tenga, lo esté cuidando de la manera adecuada.

“Podría estar en alguna parte, pero todos lo han buscado por todas partes. Espero que esté en buenas manos donde sea que esté. No lo hemos visto desde hace bastante tiempo”, compartió.

Fue entonces cuando Corden le preguntó si en verdad pensaba que alguien más lo tenía. Leto por su parte, expresó que eso era lo más lógico, pues no creía que esta simplemente pudiera haberse ido a la basura.

Leto también recordó la noche en que ganó el premio y dijo que como en esta situación, lo vio por unos momentos y después desapareció durante la mitad de la velada.

Un hombre “zen”

A principios de marzo el cantante inició un retiro de meditación silencioso que duró casi dos semanas. Ahí, los asistentes no podían tener ningún aparato electrónico, por lo que quienes estaban dentro de este no se enteraron del confinamiento en Estados Unidos, causado por un nuevo virus.

Salió del retiro espiritual de dos semanas en el desierto para quedarse sin movimiento cómo piedra al descubrir que el mundo se había convertido en una especie de película post apocalíptica después de que Estados Unidos, donde él reside habitualmente, declarara el estado de emergencia en gran parte de su territorio y confinara a muchos de sus ciudadanos debido a la pandemia del coronavirus.

“Wow. Hace 12 días comencé una meditación silenciosa en el desierto. Estábamos completamente aislados. Sin teléfonos, sin comunicación, etc. No teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo fuera de las instalaciones”, admitió.

El estadounidense de 49 años expresó que tras salir de ese lugar, se encontró con un mundo completamente diferente al que había visto apenas hacía unos días. Aunado a esto, escribió que se estaba poniendo al día acerca de la situación.

“Salí ayer a un mundo muy diferente. Uno que ha sido cambiado para siempre. Resulta abrumador, como mínimo. Estoy recibiendo mensajes de amigos y familiares alrededor del mundo y actualizándome con lo que está pasando”, informó.

Finalmente, el polifacético intérprete envió “energía positiva a todos” y llamó a “mantenerse a salvo” y permanecer dentro de las casas, una petición que a 10 meses sigue siendo importante para el mundo.

Por lo pronto, Leto contó a Corden que la pandemia le ha ayudado en ciertos aspectos de su vida.

“Esta fue la primera vez en mi vida que he estado en un solo lugar por esta cantidad de tiempo. Es la primera vez que he tenido una rutina y debo decir que de verdad lo aprecio y ha sido muy bonito. He trabajado mucho en mi música, escribí más de 100 canciones y me he preparado para hacer un par de películas”, describió.