Janis Joplin: La bruja cósmica que abrió camino a las mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante los 10 años que Janis Joplin tuvo de carrera fue llamada de distintas maneras: "Bruja cósmica", "Pearl" o "La dama blanca del blues". Sin embargo para Kenny Avilés, esa mujer con voz aguarrientosa, de apenas un metro y 65 centímetros de estatura era lo que ella quería ser.

Kenny, quien en los 80 saltó a la fama como una de las pocas mujeres roqueras de la escena mexicana junto a su grupo Los Electricos, recordó que cuando vio físicamente a Joplin, ella era una chica de apenas 14 años que deseaba vivir de la música, pero cuando vio a Jannis sobre un escenario y junto a otro ídolo, Jimmy Hendrix, supo que ella quería ser eso, vivir, respirar y morir para la música.

"Sin duda Janis ha sido una influencia para mí al igual que creo que para todas las mujeres que queríamos dedicarnos a la música. Recuerdo que cuando la conocí fue en 1967 o 1968, había ido con mis hermanos y unos amigos a un festival en Virginia en el que tocaba Hendrix y al cual llegó de sorpresa Jannis. Ella no tocó pero subió al escenario a saludar a Jimmy y ahí la vi sobre el escenario, tan pequeña pero con una vibra tan fuerte que inmediatamente acaparaba miradas, todo su estilo... en esa época ya era un ídolo, me acuerdo haberla visto y decirle a mi hermano que quería ser como ella", dice.

El festival en el que Kenny vio a Janis junto a Hendrix fue el Monterey Pop Festival, el encuentro musical en el que Joplin debutó de manera masiva y tras el cual diversas disqueras se acercaron a ella y su entonces grupo Big brother and the holding company.

Para la cantante mexicana, ver por primera vez a la "Bruja cósmica" aquel día reafirmó su interés por querer dedicarse a la música, pues hasta ese entonces nunca había visto a mujeres dedicadas al rock.

"Ella era especial, tenía una voz particular, las mujeres que veía y escuchaba en México eran más sosas, más rosas y ella tenía toda la actitud roquera; ella y otras como Aretha Franklin o Nina Simón aumentaron ese camino en el que las mujeres también podían ocupar lugares que antes sólo eran de los hombres. Para mí es una inspiración; Janis en ese momento iba en contra de lo establecido por todo, cantaba como negra, música que se consideraba de negros", detalló la cantante.

Aunque hoy se conmemoran 50 años de que Joplin falleció trágicamente a los 27 por una sobredosis de heroina, Kenny detalla que su legado persiste y es debido a personajes como Joplin pudieron existir los ídolos actuales.

"Sin duda, sin Janis no existiría una Amy Winehouse, una Adele y tantas grandes cantantes que de alguna manera han seguido con su legado. Ella fue pionera y para muestra es que hoy su música sigue sonando actual, vigente y hasta el momento nadie se le ha asemejado", considera Kenny.

Cincuenta motivos para recordar a Janis

1.- Inicio. Fue en la universidad con el grupo Waller Creek Boys.

2.- Álbumes. Sólo cuatro, dos con su banda y dos más de solista.

3.- Cinco sencillos de Joplin estuvieron en el Billboard Hot 100.

4.- Drogas. Las probó en 1963 cuando llegó a San Francisco.

5.- Impopular. Era poco querida en la escuela por hablar con negros.

6.- Rivalidad. Se dice que Janis y Jim Morrison no se llevaban bien.

7.- Voz. El rango vocal de Janis es el de una mezzosoprano

8.- Club de los 27. Forma parte del grupo junto a Hendrix y Morrison.

9.- Apodo. En la escuela la nombraron "El hombre más feo del campus".

10.- "Hago el amor con 25 mil personas en el escenario y luego vuelvo a casa sola"

11.- Primer hit. Al unirse a la Big brother and the holding company.

12.- Leonard Cohen le dedicó a Joplin el tema "Chelsea Hotel #2".

13.- Solista. Tras diferencias con el grupo, se separa de él en 1968.

14.- Pelea. Janis le estrelló botellas en la cabeza a Morrison dos veces.

15.- Mito. En 1994 se realizó el documental "Janis Joplin slept here".

16.- John Lennon. Hizo un tema al ex Beatle por su cumpleaños 30.

17.- Baja autoestima. Janis se consideraba una chica muy fea.

18.- Primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock.

19.- ¿Bisexual? Salía con ambos sexos. "Soy simplemente sexual"

20.- Más de 15 millones de discos ha vendido Joplin tan sólo en Estados Unidos.

21.- Sus padres al parecer le dijeron que ojalá no hubiera nacido.

22.- Recuerdo. En 2003 se lanzó el filme "Janis y John", sobre Joplin.

23.- Peggy Caserta fue amiga y se dice que su pareja más estable.

24.- Trago final. Fue en "Barney's Beanery", bar de Los Ángeles.

25.- Muerte. Fue hallada sin vida junto a su cama el 4 de octubre.

26.- Gospel. En 2006, la cinta "Gospel according to Janis".

27.- Across the universe. Sadie es un tributo a Janis en este filme.

28.- The mamas & The papas le dedicó su canción "Pearl".

29.- Testamento. Dejó 2 mil dólares para hacer fiesta si desaparecía.

30.- En 2004 Rolling Stone la ubica en el lugar 46 de los 100 mejores músicos de la historia.

31.- Primer festival. Fue el Monterey pop (California) en 1967.

32.- Sufrió sobrepeso de adolescente, así como acné severo.

33.- Tema final. El 3 de octubre trabajó en "Buried alive in the blues"

34.- Documental. En 2015 "Janis: little girl blue", dirigido por Amy Berg .

35.- ¿Asesinada? Se cree que murió a manos de uno de sus ex novios.

36.- Cenizas se esparcieron desde un avión en Stinson Beach.

37.- CD final fue "Pearl", se lanzó mes y medio tras su muerte.

38.- "Pearl" fue un éxito, estuvo en número uno durante 14 semanas.

39.- "Mercedes Benz" se dejó a capella. Fue el último tema que grabó.

40.- "Sí, es verdad, somos muy feos, pero tenemos siempre a la música"

41.- 1995. Janis ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll.

42.- 2013. Joplin "recibe" su estrella en el Walk of Fame en Hollywood.

43.- Impacto. "To love somebody en vivo" tiene 13 millones en Youtube.

44.- Mayor hit. "Me and Bobby McGee" de Kris Kristofferson.

45.- Red. Tiene 160 mil suscriptores en el canal oficial de Youtube.

46.- Seth Morgan fue el último novio que Janis Joplin tuvo.

47.- 1999. VH1 la nombra "tercera artista femenina del rock".

48.- Funeral. Fue una fiesta a la que asistieron 200 invitados.

49.- Premio. Ganó un Grammy póstumo en el año 2005.

50.- "Yo era una inadaptada. Leí, pinté, pensé. No odiaba a los negros".