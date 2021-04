Jane Fonda, quien tuvo “romances” con Robert Redford y Robert De Niro, revela quién besa mejor

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de protagonizar tres matrimonios y besar en la pantalla grande a los galanes de su época más codiciados de Hollywood como Robert Redford y Robert de Niro, Jane Fonda reveló quién fue el hombre que mejor la besó.

Hay un dicho que dice que “el primer beso se olvida” y así lo confirmó la ganadora del Óscar, de 83 años de edad, tras confesarle a Jimmy Fallon en “Tonight Show With Jimmy Fallon” quien fue el hombre que le dio el mejor beso de su vida.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La estrella hollywoodense platicó que cuando tenía 18 años de edad, conoció al director de escena, James Franciscus, mientras pasaba el verano en Hyannis Port, Maine, y a quien considera que mejor la ha besado.

Estaba enamorada del director de escena, cuyo nombre era James Franciscus. El público es demasiado joven para saber quién era. Se convirtió en la estrella del ‘Señor Novak’ en la televisión”, dijo.

La protagonista de “Grace y Frankie” recordó como si fuera ayer, aquel momento en que el cineasta la tomó en sus brazos y le plantó su primer beso, y el momento fue tan mágico que terminó a sus pies.

“Era tan guapo y me acompañó hasta el final de un muelle y me besó. Las estrellas comenzaron a girar y la esfera comenzó a temblar. Y mis rodillas cedieron y me deslicé hasta un montón a sus pies. Nunca he tenido un beso así desde entonces”, externó la actriz.

Jimmy Fallon quedó tan impresionado que le dijo a la actriz que jamás había escuchado una historia como esa, al mismo tiempo que se echaba aire con las manos, más aún cuando Fonda le dijo que el momento había sido como Heminway en “El Sol Sale También”: “La tierra Tembló”, resaltó.

Otra revelación fue que además de su primer beso y el mejor hasta ahora, Jane había perdido la virginidad con Franciscus a los 18 años.



Sus amores

De acuerdo a la biografía publicada por Daily Mail, Jane Fonda conoció a su primer marido, el director de cine francés, Roger Vadim, en 1963 y se casaron en 1967; el mismo año en que Jane apareció con Robert Redford en la clásica comedia romántica “Barefoot in the Park”.

En 1968, Fonda se consolidó como símbolo sexual cuando protagonizó “Barbarella”, una película de ciencia ficción dirigida por Vadim. Mismo año en que dio a luz a su hija Vanessa.

La pareja se separó en 1972 y Jane se casó con el activista Tom Hayden, en 1973, tres días después de que finalizara su matrimonio con Roger. Seis meses después, la pareja tuvo a su hijo Troy.

Tom y Jane se divorciaron en 1990, el mismo año en que ella actuó junto a Robert De Niro en “Stanley & Iris”, pero la película fue un fracaso en taquilla y sería la última película de Fonda en 15 años.

El 21 de diciembre de 1991, la intérprete se casó con su tercer marido, el magnate de los medios y fundador de CNN, Ted Turner, pero el matrimonio terminó oficialmente diez años después.

La prestigiosa actriz declaró a Page Six que no está planeando un cuarto matrimonio y está muy a gusto en su faceta de soltera.

“Mira, vivo solo. No tengo ningún hombre que no quiera una mujer que esté dispuesta a enfadarse y que no quiera una mujer que esté dispuesta a enfadarse y ponerse de pie. No estoy amenazando a nadie. Puedo ver lo que quiera en la televisión. Así que no quiero volver a casarme nunca más”, apuntó.