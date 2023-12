Jammie Foxx revela que su enfermedad lo paralizó

Ciudad de México.- Jamie Foxx habló de la afección que lo tuvo hospitalizado hace unos meses y confesó que llegó al punto de no poder mover sus extremidades, aunque no aclaró el padecimiento que le produjo eso.

Después de ser galardonado en los Critics Choice Awards por su trayectoria, el actor manifestó que se siente agradecido de seguir vivo tras su hospitalización.

¿Saben? Es una locura... pero no podía hacer esto hace seis meses; en realidad no podía caminar… Quiero agradecer a todos. He pasado por algo, he pasado por algunas cosas. Y ahora valoro cada minuto. No le desearía lo que pasé ni a mi peor enemigo porque es difícil cuando casi termina... cuando ves el túnel. Vi el túnel, no vi la luz”