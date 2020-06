Jammie Fox compartió en Instagram su proceso de transformación en Mike Tyson

ESTADOS UNIDOS.- La tarde del pasado viernes Jammie Fox acudió a su cuenta oficial de Instagram para compartir su tranformación de Mike Tyson, a quien interpretará en una cinta biográfica.

''La transformación comienza ... "ENCONTRANDO A MIKE". No es ningún secreto que he estado buscando la biopic @miketyson durante algún tiempo ... la gente siempre me pregunta cuándo va a suceder ... las cosas finalmente se han alineado ... Hace unos meses comenzamos el viaje ... La primera pero más grande tarea es transformar el cuerpo ... con un regimiento de flexiones y flexiones de pull-ups, hemos tenido un buen comienzo ... tenemos un camino por recorrer, pero Dios mediante ... ayer por mi bien amigos @markbirnbaum show. Compartí estas primeras fotos del proceso ... como dije que tenemos mucho camino por recorrer ... ¡Pero estoy preparado para llegar allí! #swipeleft TYSON!'', escribió el famoso.

Como Foxx menciona en su publicación, la película se llama Finding Mike. Sin embargo, se sabe poco más sobre el proyecto, incluido quién escribirá y dirigirá. También se desconoce qué período de la vida de Tyson se cubrirá. Foxx es solo un año más joven que Tyson ahora, y aunque se ve diez años más joven, tal vez haya algo de envejecimiento en la película.

En cualquier caso, Tyson ciertamente ha tenido una vida interesante y tumultuosa, por decir lo menos. Al crecer pobre en Brooklyn, su padre abandonó a la familia y su madre murió cuando tenía 16 años. Pero cuatro años después, el boxeador se convertiría en el campeón de peso pesado más joven de la historia, aunque ese éxito no duraría. Tyson fue condenado por violación en 1992 y pasó tres años en prisión. También se declaró en bancarrota después de perder más de $ 300 millones en ganancias profesionales. Y no olvidemos el tatuaje de la cara, que en realidad ha envejecido bastante bien.