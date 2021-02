“Jamie Spears es un idiota total”: Novio de Britney Spears arremete contra su suegro

ESTADOS UNIDOS.- Tras el estreno del documental no autorizado de Britney Spears y que una vez más ponen en evidencia a Jamie Spears, padre de la cantante, como el hombre al que sólo le importó el dinero de su hija, el novio de Britney se le fue “a la yugular” a su suegro.

Aunque la intérprete no se ha manifestado al respecto, Sam Asghari, su pareja sentimental arremetió en contra de su suegro por todo lo que ha hecho sufrir a su hija y publicó en sus historias su sentir ante tal persona.

Es importante que la gente comprenda que no siento ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y que no para de poner obstáculos en nuestro camino. En mi opinión, Jamie Spears es un idiota total”, escribió.

El joven de 27 años de edad, aseguró que no entraría en detalles sobre el desprecio que le tiene a su suegro, pero aclaró que no llegó a Estados Unidos desde su País natal Irán, para no expresarse con libertad.

El documental fue estrenado en la plataforma Hulu y aborda el misterio sobre la tutela ejercida por Jamie Spear hacia su hija y sobre el machismo y los ataques que la cantante ha sufrido por parte de los medios de comunicación a lo largo de su carrera.

Y es que desde 2008, Britney no tiene capacidad legal para tomar decisiones por su propia cuenta, ya que su padre tiene la tutela legal de la artista que obtuvo por preocupaciones de su salud mental y que la obliga a que le pida a su padre consentimiento casi para todo.

Sam Asghari y Britney Spears se conocieron en 2016 durante la grabación del video de “Slumber Party”. Posteriormente se convirtió en su entrenador personal y su pareja sentimental. Llevan cinco años de relación, aunque él casi nunca habla de ello en público.

Ante el lanzamiento del documental antes mencionado, Asghari declaró para la revista People que agradecía los fans de su novia por el apoyo que le han brindado y esperaba “con ansias un futuro normal y sorprendente juntos”.