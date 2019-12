Jamie Foxx recibirá el premio Spotlight en el Festival de Cine de Palm Springs

El Festival de Cine de Palm Springs entregará a Jamie Foxx el premio principal en su gala anual el 2 de enero por su papel protagónico en "Just Mercy", según información de Variety.

"Just Mercy" cuenta la historia real de un abogado que intenta liberar a un hombre condenado injustamente por el asesinato de una niña de 18 años. Foxx ya recibió críticas positivas por su actuación en la película, incluida una nominación SAG al mejor actor secundario.

"En" Just Mercy ", Jamie Foxx ofrece una actuación conmovedora y verdaderamente notable como Walter McMillian, un hombre condenado a muerte por un asesinato, por el cual fue condenado injustamente", dijo el presidente del festival, Harold Matzner. “Este es un drama inspirador que trae una historia importante sobre cómo nuestro sistema de justicia puede fallar en la pantalla grande. Es una historia que el público debería ver. Es un honor para nosotros presentar el premio a la atención, actor a Jamie Foxx ".

El ganador del Grammy y el Premio de la Academia comenzó su carrera como comediante, eventualmente se unió al elenco de "In Living Color" y luego protagonizó su propia comedia, "The Jamie Foxx Show". Los recientes créditos cinematográficos de Foxx incluyen "Baby Driver" junto a Ansel Elgort y "Django Unchained" junto a Leonardo DiCaprio.

Foxx se une a los galardonados anunciados este año: Cynthia Erivo ("Harriet"), Antonio Banderas ("Pain and Glory"), Laura Dern ("Marriage Story"), Jennifer Lopez ("Hustlers"), Zack Gottsagen ("The Peanut Butter" Falcon ”), Joaquin Phoenix (“ Joker ”), Martin Scorsese (“ The Irishman ”), Charlize Theron (“ Bombshell ”) y Renée Zellweger (“ Judy ”).