James McAvoy sobre el payaso de "IT": "Es más temible de adulto que de niño"

LOS ÁNGELES.- El actor James McAvoy, uno de los protagonistas de "IT Chapter Two", encuentra la historia del malvado payaso Pennywise "más temible de adulto que de niño", ya que leyó la novela de Stephen King de adolescente sin imaginar que varias décadas después actuaría en su adaptación a la gran pantalla.



Para McAvoy, que encarna al personaje de Bill Denbrough en su versión adulta, la historia del macabro payaso que se alimenta de los temores de los niños "es más temible" para los mayores que para los más pequeños, ya que" habla de muchas más cosas", como el paso vital hasta convertirse en adulto.



"No es solo una historia de terror, es una historia sobre la vida en un pueblo pequeño de Estados Unidos, también sobre la llegada a la vida adulta. A veces parece una comedia, otras un comentario social sobre el país y, al mismo tiempo, una cinta terrorífica", asegura el actor en una entrevista con Efe.



El protagonista además ve matices personales en el argumento de la nueva entrega de "IT".



"Creo que es una versión muy extrema de lo que pasa realmente cuando uno se hace mayor, que olvida ciertas cosas de su vida que redescubre cuando vuelve a sus orígenes", opina.



El segundo capítulo del thriller cuenta la historia del grupo de amigos de Derry, que después de 27 años se reencuentran para combatir otra vez al sádico payaso, interpretado por el sueco Bill Skarsgård, y desafiar los miedos del pasado que aún atormentan a los protagonistas.



"En la trama todos olvidan a Pennywise, a sus amigos, lo que pasó... -analiza-. Igual que cuando uno vuelve a sus lugares de la infancia y encuentra algo que debería recordar y que es realmente importante para la persona en la que se ha convertido actualmente".



McAvoy reconoce haber experimentado ese "fenómeno extraño" del redescubrimiento, que considera "una experiencia compartida" con el resto de personas y que puede ser el secreto por el que la historia ideada por King fascina al público.



Tantas lecturas veía el actor en el guion que estaba expectante por ver cómo su director, el argentino Andy Muschietti, sería capaz de juntar todo esto en una película.



"Sabría que lo conseguiría", recuerda, aunque admite que grabar con Muschietti es "extremo".



"Hay que dar realmente el 100 %, fueron jornadas de rodaje largas, tomas muy largas... Un trabajo muy demandante pero al mismo tiempo muy amable", detalla.



La cinta cuenta con una postproducción mucho más elaborada que la anterior y escenas que impresionan por su imaginación y exigencias técnicas.



Además, "IT Chapter Two" introduce numerosos "flashback" a lo largo de la historia para que el espectador recuerde lo que aconteció a los niños protagonistas de la primera entrega o pueda seguir la segunda sin haber visto la anterior.



Justamente el hecho de que la primera película esté protagonizada por niños y la siguiente por sus versiones adultas provocó que McAvoy tuviera que imitar y seguir los pasos y movimientos con los que el actor Jaeden Martell interpretó a su personaje de joven.



A pesar de la expectación en torno al estreno mundial, este viernes, de la película que pone punto y final a la trama del payaso Pennywise, McAvoy está contento de que no se plantee ninguna continuación.



"He estado en suficientes franquicias, toda buena historia necesita un final y estoy contento de que esta termine", sostiene.