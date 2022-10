James Corden se defiende tras haber sido acusado por comportamiento "abusivo" en restaurante de Nueva York

ESTADOS UNIDOS.- A principios de esta semana, Keith McNally, el propietario de un prestigioso restaurante de Nueva York señaló en sus redes sociales que le había vetado la entrada al humorista James Corden.

Según su versión, el cómico se comportó de manera grosera, pues se habría propasado con gerentes y camareros durante sus últimas visitas. Exigía bebidas gratis tras encontrar “un pelo” en una de ellas y amenazaba con destruir la reputación de Balthazar.

Supuestamente, Corden se puso en contacto después con el propietario para disculparse, pero hizo unas declaraciones al New York Times que mostraron lo contrario: “No hice nada malo, a ningún nivel”, dijo el británico.

"No he pensado en cancelar [la entrevista] porque me siento muy 'zen' en ese sentido. Porque creo que es una tontería, creo que está por debajo de todos nosotros, por debajo de esta publicación", se defendió sin dar más explicaciones.