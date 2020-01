James Corden admite que no maneja durante su "Carpool Karaoke"

LOS ÁNGELES.- El humorista James Corden admitió que no conduce en muchos de los videos de "Carpool Karaoke" por cuestiones de seguridad, después de que se hiciera viral una imagen que demuestra que el automóvil del popular formato en el que entrevista a famosos está realmente subido a una grúa.

"Sé que esto se ve mal. Pero solo quiero decir que siempre conduzco el auto a menos que hagamos algo que consideremos que podría no ser seguro, como una rutina de baile o un cambio de vestuario, ya me entienden", explicó el presentador en su programa de televisión "The Late Late Show".

En la imagen que se viralizó y que ya supera los 13 millones de visitas, Corden y el cantante Justin Bieber aparecen dentro del coche, montados en una grúa que lleva el vehículo por la ciudad de Los Ángeles, aunque Corden aparenta estar conduciendo, como en la mayoría de los videos.

Foto: Tomada de la red

La repercusión de ese clip, incluso, superó en visitas a varias de las entrevistas a famosos que ha realizado el presentador, con un formato que ha sido un éxito desde su estreno.

"Estoy sorprendido de haber hecho algo que molestó a la gente más que 'Cats'", bromeó el presentador sobre la controvertida película basada en el musical cuyos avances fueron un blanco de críticas.

Luego habló de la realidad del negocio televisivo.

"Esto es un programa de televisión, no todo es real. Nuestro programa no se graba después de la medianoche, grabamos a las 5 de la tarde y pretendemos que es tarde. Reggie Watts -líder de la banda musical del programa- no está realmente aquí. Es 100% imagen generada por ordenador", ironizó.

La anécdota se cerró con la respuesta de Justin Bieber, quien acaba de anunciar que su nuevo álbum "Changes" llegará el 14 de febrero.

"Espera... ¿no estabas conduciendo el auto? ¿Cómo pudiste James? Estoy sorprendido", escribió el cantante en su Twitter.