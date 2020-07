"Jamás he tenido problema con la edad": Andrea Legarreta

La reconocida conductora mexicana Andrea Legarreta recientemente llegó a sus 49 años y recibió muchas felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores pero también muchas críticas.

A pesar de que miles de usuarios no se creyeron la edad con la que cuenta la conductora, a ella no le importó y les dedicó un mensaje por medio de instagram para aclararles sus dudas.

Sinceramente siempre me ha parecido algo 'ridículo' que la gente se quiten años. Pero cada quien.Jamás he tenido problema con la edad mía o de alguien más. No desprecio a nadie por ser más joven o mayor que yo".