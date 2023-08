Jaime Camil se une a la huelga de Hollywood

TIJUANA.- El actor mexicano Jaime Camil, quien ha participado en proyectos de Netflix, ha pausado el trabajo hasta que se resuelva el conflicto en beneficio a los demandantes.

En una entrevista con Quién, el mexicano compartió que espera una resolución positiva y justa para todos, porque los ejecutivos opinan que los escritores y escritores de Hollywood están pidiendo cosas fuera de la realidad, pero ellos sí viven de los lujos.

Explicó que las cláusulas de los contratos de actores y escritores deben mejorarse, pero sobre todo para los escritores, ya que se ellos sale el trabajo de los actores.

Sobre la inteligencia artificial, el actor considera que es una gran herramienta, pero no puede sustituirnos, ya que sin interacción humana no hay emociones, por lo que el uso de una computadora no logrará conexión emocional porque esta va más allá de un ¨render perfecto¨.