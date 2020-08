Jaime Camil reveló lo más loco que ha hecho por amor

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta se encargó de entrevistar a Jaime Camil sobre su vida profesional y personal para el programa Hoy.

El actor relató que tuvo una adolescencia tranquila, a pesar de que tenía amigos que gastaban mucho dinero de las tarjetas de sus padres, él prefería no hacer eso, además que su padre siempre les inculcó cuidar el dinero.

Andrea Legarreta le cuestionó al actor sobre el rumor que en su momento fue "el todas mías" mientas que Jaime dijo que solía ser muy tímido y para nada era de los que coqueteaban con mujeres.

Yo era muy tímido yo no podía acercarme a una mujer jamás, yo necesitaba que me las presentarán yo me moría de la pena, de la verguenza" dijo el actor.

Pero existió una mujer en su adolescencia que le robó el corazón y que fue con quién hizo lo más loco por amor, al realizar una llamada mientras ella estaba de viaje, pero el problema fue que cuando llegó el recibo a su casa la cuenta era de alrededor de 20 mil pesos.

La conductora le preguntó si en algun momento de su vida había sufrido por amor, a lo que el actor contestó que sufrir es parte de amar y si no lo vives probablemente no has amado, además agregó que no suele ser de los que tiene relaciones a medias.

Su interés por medio artístico apareció desde que nació al estar rodeado de tanta gente de que trabajaba en eso, y para él fue díficil enfocarse y decidirse porque ámbito del medio irse actuación o musical.

Pero Jaime Camil no solo ha sido actor, pues durante la entrevista confesó que cuando era más joven su padre quiso enseñarle el valor del trabajo y comenzó como repartidor de equipos médicos.