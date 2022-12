Jaime Camil planea dirigir y protagonizar su primer filme en 2023

Ciudad de México.- El actor Jaime Camil contó a los medios sus planes para el siguiente año, en los que se encontraba el dirigir y protagonizar un proyecto de cine.

Al hablar con los reporteros en el Aeropuerto de Ciudad de México sobre sus planes para el año 2023, el artista relató:

Viene la segunda temporada de Schmigadoon! que ya filmamos, sale yo creo que en el primer trimestre del 2023 y como productor de contenidos tengo un first to deal (primero en tratar) con Paramount, entonces estamos creando muchos contenidos y ya sabes como es este negocio, hasta que no se materializa uno, hay muchos en la burbuja, pero hay que estar esperando, haciendo audiciones”