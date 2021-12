Jaime Camil: ''En cada escena y en cada canción pienso en la familia Fernández”

Ciudad de México.- despues de que se diera a conocer la muerte de Vicente Fernández, el actor Jaime Camil se despidió del ícono de la música regional con un mensaje.

''Hoy el mundo llora al gran Vicente Fernández, pero también lo celebra, lo canta, lo recuerda, se enamora con él y le agradece haberlo acompañado con sus inolvidables canciones en los momentos más importante de sus vidas. Nadie puede negar que Vicente representa un monumento y tesoro de nuestro país y de la música ranchera a nivel mundial" Expresó en el texto.

El actor Jaime Camil protagonizará la serie biográfica que se prepara sobre el músico con Caracol Televisión y que se estrenará por Netflix con un total de 26 capítulos; las grabaciones tienen lugar en México.

Me siento muy triste hoy, me aprieta mucho el corazón y siento muy cercano el dolor de mi hermano Alejandro, sus herman@s, el de Cuquita y el de toda su familia... Créanme, decir la frase: Me llamo Vicente Fernández, es un honor. Por mi parte, seguiré haciendo mi mayor esfuerzo para respetar su imborrable memoria y que no se tenga duda en cada escena y en cada canción (especialmente portando un traje de charro) pienso en la familia Fernández y se me llena el corazón de una profunda admiración y orgullo"