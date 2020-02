Jacqueline Bracamontes presume nuevo cambio de look y sus fans la comparan con Anahí y Consuelo Duval

CIUDAD DE MÉXICO.-Jacqueline Bracamontes sigue sorprendiendo a sus seguidores, y luego de que hace algunos días compartiera una imagen donde aparece con el cabello más rubio, ahora otra fotografía ha hecho que sus fans la estén comparando con Anahí.

La guapa conductora decidió sorprender a sus fanáticos con una foto en donde además de un nuevo color de cabello, ahora se muestra con fleco, hecho que le ganó varias comparaciones con la ex RBD e incluso con Consuelo Duval.

Junto a la imagen donde Bracamontes comenta: “Les gusta el look? Si, ya sé, no parezco yo.... ������ @xstylemexico”, las respuestas de sus incondicionales no se hicieron esperar.

“Te pareces a Anahí”, “Pensé que eras Anahí, pero te queda bien”, “Me diste un aire a Anahí”, “Te pareces mucho a Anahí con ese look. Si, no eres tú”, “Esa no eres tú @jackybrv ������”, “Pensé que eras consuelo duval pero más joven ��”, “Noooo! El fleco no”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.

No obstante, Jacky aprovechó sus historias de Instagram para aclarar que este sorpresivo cambio de look era producto de su trabajo pues únicamente lo realizó “para un personaje”.