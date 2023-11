Jacob Elordi revela que rechazó audicionar para "Superman: Legacy"

ESTADOS UNIDOS.- Jacob Elordi se ha convertido en uno de los actores más proliferantes de la industria de Hollywood gracias a sus recientes papeles protagónicos en "Priscilla" y "Saltburn", por lo que se ha convertido en uno de los hombres más codicionados en las salas de audiciones.

De este modo, la anticipada película de DC Comics "Superman: Legacy" no fue la excepción, pues desde su anuncio en 2022 hubo muchos rumores que el actor de "Euphoria" habría sido uno de los principales candidatos para interpretar al Hombre de Acero.

En entrevista con la GQ Magazine, Elordi reveló que rechazó una oferta de audición para interpretar a Superman, pese a que no detalló el proyecto, es muy probable que haya sido para próxima película de James Gunn, la cual será un reinicio del universo de DC en el cine.

Siempre me han dicho que dé una respuesta ambigua o mi representante se enojará conmigo. Y obviamente, todo puede suceder, pero en esta etapa de mi vida, no veo que tenga ningún interés en eso. Me gusta hacer lo que yo vería, y me pongo muy inquieto viendo esas películas", explicó.