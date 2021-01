¿Jacky Bracamontes regresa a las telenovelas?

CIUDAD DE MÉXICO.- Jacqueline Bracamontes se había ausentado de participar en alguna telenevela, pero después de 10 años, regresa con "La Suerte de Loli" proyecto que será producido por Telemundo.

La actriz por unos años estuvo disfrutando su labor como madre y tuvo algunos proyectos en los que trabajó conduciendo distintos programas, sin embargo ya tenía ganas de volver a la pantalla chica.

La telenovela será protagonizada por Silvia Navarro, que interpretará a "LoLi", quien será una mujer soltera y exitosa en su vida laboral, pero después se ve obligada a cuidar los hijos de su mejor amiga, quien será el papel que llevará acabo Bracamontes.

Durante la entrevista para 'Un Nuevo Día' Bracamontes reveló que cuando muere su personaje en la telenovela, fue algo que la impactó en su vida diaria.

Esa parte se me hizo muy complicada, ponerme en el lugar de ‘Mariana’ y saber que iba a morir… yo como mamá de 5 hijas que son mi vida, me volvería loca”, declaró la protagonista de ‘Las tontas no van al cielo’.